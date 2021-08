Zurück nach schweren Wochen

Nach ihrem schweren Sturz in Polen, den schmerzhaften Verletzungen und dem daraus folgenden Olympia-Aus ist Ingrid Klimke zurück im Geschäft. Die Vielseitigkeitsreiterin hat ihr Comeback gegeben und war schon wieder so erfolgreich wie zuvor.

Kleine Wellen bahnen sich ihren Weg, es spritzt und platscht nach dem Sprung über die schmale Hecke im Wasserhindernis. Der Baumstamm im Gelände – kein Problem. Wie auch der Picknick-Tisch. In­grid Klimke und Hale Bob sind in ihrem Element, locker galoppiert das Duo den Berg hoch zur nächsten Aufgabe. Ein vertrautes Bild dieses Erfolgspaares – und doch ein seltenes in den vergangenen Wochen. Der schlimme Sturz Ende Mai im polnischen Barborowko hatte die Münsteranerin ausgebremst, ihre Olympia-Pläne durchkreuzt. Nun aber ist sie zurück, der Sieg in der Vier-Sterne-Vielseitigkeit am vergangenen Wochenende in Arville (Belgien) beendete die Leidenszeit endgültig.