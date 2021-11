Zwei Heimspiele, drei Punkte für den VC Olympia

Gleich zweimal durften die Talente vom Bundesstützpunkt am Wochenende zu Hause antreten. Zunächst schlug der VC Olympia in der 2. Liga BW Dingden mit 3:1, dann aber musste sich das Team den Stralsunder Wildcats mit 0:3 beugen.

Nach vier Auswärtsspielen in Serie durfte der VC Olympia Münster erstmals zu Hause antreten – und das gleich doppelt. Zunächst gewannen die Volleyball-Talente vom Bundesstützpunkt gegen BW Dingen mit 3:1 (20:25, 27:25, 25:23, 25:16), 25 Stunden später unterlagen sie den Stralsunder Wildcats mit 0:3 (19:25, 19:25, 19:25). Entsprechend gemischt fiel das Fazit von Trainer Justin Wolff aus. „Gegen Dingden haben wir wirklich gut gespielt. Das war ein Team, das unangenehm ist. Gegen Stralsund war es eine Berg- und Talfahrt mit vielen guten Phasen, aber leider auch mit Löchern.“

Knackpunkt am Samstag war sicher der zweite Satz, den Münster gegen die Blau-Weißen nach späten Rückständen (17:20, 19:23) in der Verlängerung für sich entschied. „Nicht nur da haben wir Comeback-Fähigkeiten gezeigt, das ist für ein so junges Team nicht selbstverständlich“, lobte Wolff seine Schützlinge um Melissa Vasi, die nach zwei Stunden Spielzeit mit ihren Mannschaftskolleginnen den zweiten Saisonsieg feiern durfte. Nummer drei blieb aus, weil „wir noch nicht so konstant sind“, so Wolff. „Dabei wären, wenn wir durchgehend Höchstleistungen gezeigt hätten, mehr als dreimal 19 Punkte möglich gewesen.“