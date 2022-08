Zweimal 4:0 – Gievenbeck souverän, Albachten enttäuscht

Ohne Mühe setzte sich der 1. FC Gievenbeck in Runde eins des Westfalenpokals bei der TSG Dülmen durch. Zwei Treffer von Louis Martin und zwei Elfmeter gaben den Ausschlag beim 4:0 (3:0). „In der guten erste Hälfte haben wir den Grundstein gelegt“, so Coach Florian Reckels. Erst nach der Pause wurde der Landesliga-Aufsteiger besser. Da hatte Martin nach Vorarbeit von Daniel Geisler und Christian Keil sowie nach einem TSG-Patzer und Keil-Anspiel bereits doppelt getroffen (5., 23). Strafstöße verwandelten Jannis Frauendörfer (28.) und Lyon Meyering (85.) nach Fouls an Keil und Asmar Paenda.

FCG: Eschhaus – Paenda (72. Scheele), Beil (81. Brodner), Fraundörfer, Mende – Geisler (63. Fromme), Rüschenschmidt, Mand, Brüwer (72. Schulte) – Keil (63. Meyering), Martin

Klarer Dämpfer für Concordia

Einen schweren Dämpfer erlitt Concordia Albachten hingegen bei Teuto Riesenbeck. Der Landesliga-Aufsteiger kam mit dem körperbetonten Spiel des letztjährigen Klassenrivalen nicht zurecht und verlor 0:4 (0:2). „Es war relativ einfach. Wir sind das Zweikampfverhalten so nicht mitgegangen, der Gegner war extrem robust“, sagte Coach Sebastian Hänsel, dessen Team viel Ballbesitz hatte. Die Tore fielen fast symptomatisch. Das 0:1 durch Jan Domagalla (6.), das 0:2 durch Julin Muthulingam (17.) nach einem Freistoß, das 0:3 durch Florian Schocke nach einem Befreiungsschlag, den Keeper Thorben Hövelmann in die Füße des Stürmers köpfte (48.) – und das 0:4 durch Benedikt Helmig bei einem Konter (82.). „Wir wären gern weitergekommen“, so Hänsel. „Hoffentlich war es der richtige Zeitpunkt.“

Concordia: Hövelmann – Willich, Heimsath, L. Saerbeck, Kievit (63. Goevert) – Ribeiro, Niehues (46. Homann) – Wolf, Frede (81. Leinkenjost) – Kroker (81. Jülkenbeck), Hajizadah (63. Gröger)