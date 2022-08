Zweimal Gold und eine Überraschung für die SGS

Mit zwei Goldmedaillen und zwei dritten Plätzen bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Gera machte sich die SGS-Truppe zurück auf den Weg nach Münster. Besonders überrascht war Trainerin Susanne Rellensmann von einem Podestplatz in der Staffel.

Schwimmen: Masters-DM in Gera

Inga Brüggenhorst (Mitte) sicherte sich bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Gera gleich zwei erste Plätze.

Bereits am Samstagabend machte sich die Truppe der SGS Münster auf den Rückweg, den halben Wettkampftag am Sonntag schenkten sich die größtenteils berufstätigen Aktiven. Mit im Gepäck hatten sie da ohnehin schon einige Podestplätze bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Gera.

„Ein erfolgreiches Wochenende, das war schön“, freute sich Trainerin Susanne Rellensmann. Besonders stolz konnte sie auf Inga Brüggenhorst sein, die sich in der Altersklasse 25 über 50 Meter (34,69 Sekunden) und 100 Meter Rücken (1:17,70 Minuten) gleich zwei Titel holte. „Sie war sehr zufrieden mit der Platzierung, mit der Zeit nicht unbedingt“, sagte Rellensmann.

Besondere Überraschung in der Staffel

Tanja Kintrup schlug über 100 Meter Freistil in der AK 45 nach 1:08,12 Minuten als Dritte an, Gesa Gronert sicherte sich in der AK 50 über 50 Meter Freistil eine persönliche Masters-Bestzeit (32,64 Sekunden). Marius Stelzer verpasste die Pflichtzeit zweimal nur knapp.

Besonders überraschend aber war der Podestplatz bei der 4x50-Meter-Lagen-Staffel. In der Altersklasse ab 160, hier werden die Lebensjahre zusammengerechnet, sicherten sich die SGS-Frauen nach 2:28,68 Minuten den dritten Platz. „Das war echt unser Highlight, damit hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Rellensmann, die in der Staffel auch selbst ins Wasser ging.