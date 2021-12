Zweite und dritte Mannschaft von Westfalia Kinderhaus auf Höhenflug

In der Fußball-Abteilung von Westfalia Kinderhaus lohnt sich nicht nur der Blick aufs Westfalenliga-Team. Die zweite und dritte Mannschaft stricken gerade an ihrer eigenen Geschichte. In großer Harmonie eilen sie von Erfolg zu Erfolg und sind Titel-Kandidaten in ihren Ligen.

Christoph Göbel (rechts) ist ein Mann mit Landesliga-Erfahrung. Aktuell hat er Anteil am Kinderhauser Höhenflug in der A-Liga.

Ziemlich genau vor einem Jahr schlugen die Wellen in der Fußball-Abteilung von Westfalia Kinderhaus ziemlich hoch. Mäzen Alfred Fislage kündigte die Einstellung seines Engagements an, es war vom Rückzug der ersten Mannschaft aus der Westfalenliga die Rede, vielleicht wären im Zuge dessen auch andere Dominosteine gekippt. Nun, die teils erhitzten Gemüter beruhigten sich wieder. Schon im Januar dieses Jahres erklärte Fislage seinen Rückzug vom Rückzug, die „Erste“ blieb sechstklassig, und auch darunter fiel nichts um. Im Gegenteil: Die zweite Mannschaft grüßt gegenwärtig vom Gipfel der Kreisliga A, die „Dritte“ zählt zum Spitzentrio der B-Liga.

Stefan Kloer trainiert die Westfalia-Reserve nun schon im sechsten Jahr. Langweilig war es ihm nie. Aktuell sowieso nicht. Als Liga-Primus steuert die Truppe aus Münsters Norden auf Aufstiegskurs. „Es ist schön, erfolgreich zu sein. Aber es gibt weder Druck noch eine Vorgabe, in die Bezirksliga zu klettern“, sagt der Coach. Mit 34 Punkten (aus 13 Spielen) führt sein Team die Tabelle an. Das Torverhältnis (54:10) ist herausragend. Und dennoch gibt es eine Mannschaft, die Anschluss hält: Der TuS Altenberge II liegt nur vier Zähler zurück und ist mit einem Spiel in Rückstand. „Die werden wir einfach nicht los“, erklärt Kloer. Den direkten Vergleich in der Hinrunde gewann Kinderhaus 5:1. Ein Ausrufezeichen einer spielstarken Formation. Kloer schickte eine große Zahl ehemaliger Bezirks- und Landesliga-Spieler ins Duell. Mitunter kommen auch Akteure aus dem Westfalenliga-Kader zum Einsatz. „Ich kann mich nicht beklagen. Wir haben wirklich viel Qualität. Und alles ohne Zuwendungen“, meint der Coach.

Zwischen Berufsleben und Freizeitkick

Spaß hat der Tabellenführer auch. Das Miteinander beschreibt Kloer als „hervorragend. Die älteren Spieler stehen ja schon mitten im Berufsleben und zwacken sich einen großen Teil ihrer Freizeit ab. Das beeindruckt mich wirklich und fördert natürlich den Mannschaftsgeist.“ Am Samstag trifft Kinderhaus auf den Rangdritten Roxel II. Die nächste Gelegenheit, der Meisterschaft ein Stück näher zu rücken. Aufstiegsspiele mit den Ersten der beiden anderen Staffeln wären im Falle des Titelgewinns die Folge. „Wir müssen nicht hoch“, versichert Kloer noch einmal, „aber auf diese Dreierrunde hätte ich schon richtig Bock.“

In der Kreisliga B macht die „Dritte“ der Westfalia den Konkurrenten Dampf. Mit 42 (von 48 möglichen Punkten) liegt sie einen Zähler hinterdem SC Greven 09 II und Borussia Münster II. Marcel Nordhoff, im zweiten Jahr Trainer, freut sich über einen 30 Spieler starken Kader „mit vielen Talenten und einer ganzen Reihe alter Haudegen.“ Namentlich nennt er Torhüter René Steinke, Robert Wojdat und Damian Stanke. „Das sind wichtige Säulen und Führungsspieler für die Jungen.“ Im Gegensatz zur Konkurrenz bittet Nordhoff seine Schützlinge nur einmal in der Woche zum Training. „Ein Kompromiss und ein Zugeständnis an jene, die schon Familie haben“, erklärt der Trainer. Für die vielen Nachwuchskräfte, die natürlich mit den Hufen scharren, ist zur Rückrunde eine zweite Einheit angedacht. „Wir diskutieren da gerade einen 14-Tage-Rhythmus. Mal sehen, ob das was wird.“

Auch die „Dritte“ ohne Druck

Wie Kollege Kloer stellt auch Nordhoff das gute Betriebsklima heraus. Und noch eine Parallele gibt es zwischen den erfolgreichen Kinderhauser Teams. „Es ist unser Ziel, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Aber Druck haben wir nicht und bis heute noch nicht einmal über den Aufstieg gesprochen“, versichert Nordhoff.