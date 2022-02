Sperrung: RWA-Spiel gegen Schalke vom Winde verweht

Ahlen

Der Regen am Vormittag spielte keine Rolle mehr. Ungeachtet des Niederschlags wurde die Regionalligapartie von Rot-Weiß Ahlen gegen den FC Schalke 04 U23 abgesagt. Gegen 10 Uhr und in Erwartung eines erneuten Unwetters hatte die Stadt Ahlen die Sportanlagen für Freitag gesperrt. Was auch Einfluss auf den Spielrhythmus der Zimmermann-Elf nimmt.

Von Uwe Niemeyer