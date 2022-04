Nach dreiwöchiger Pause geht es für den SC Falke Saerbeck am Sonntag wieder um Zählbares. Zu Gast im Sparkassen-Stadion ist der SV Büren. Gleichzeitig ist die Partie auch der Startschuss in die Aufstiegsrunde der Kreisliga A. „Büren hat mit eine der spielstärksten Mannschaften der Liga“, weiß Falkes Co-Trainer Mattis Potthoff. „Da musst du kämpferisch alles reinsetzen, was du hast. Beim 1:1 im November haben wir das getan und uns den Punktgewinn somit verdient.“ Die mehrwöchige Siesta stelle dabei kein Problem für die Saerbecker dar: „Wir haben gut trainiert und sind von daher top in Form.“ Allerdings muss eine Leistungssteigerung zum letzten Pflichtspiel her: „Beim 0:3 gegen Lotte ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Die positive Nachricht: Felix Steuter kehrt zurück, nachdem er in den vergangenen Wochen beruflich verhindert war. „Er ist extrem wichtig für unser Offensivspiel“, freut sich Potthoff. -tv-