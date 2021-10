2:0-Führung reicht dem BFC nicht

Der Borghorster FC hat seine zweite Saisonniederlage kassiert – und das nach einer 2:0-Führung nach einer halben Stunde Spielzeit. 3:4 (2:1) hieß es nach 90 Minuten, wobei der Neuenkirchener Henrik Nieweler der Mann des Spiels war – zumindest in Halbzeit zwei.

Borghorst ging durch Marcel Thoms, der eine Flanke von rechts am zweiten Pfosten über die Linie drückte, früh in Führung (4.). Marvin Bingold erhöhte per Abstauber aus zehn Metern auf 2:0 (32.), doch Neuenkirchen II schlug durch André Hölscher bereits fünf Minuten später zurück. „Unterm Strich hatte Neuenkirchen sechs Torschüsse, vier davon waren drin“, zollte BFC-Trainer Michael Straube dem Gegner seinen Respekt.

Nach der Pause schlug die Stunde des Henrik Nieweler, der insgesamt drei Tore erzielte. In der 55. Minute markierte die Nummer zehn von SuS das 2:2, in der 76. Minute hämmerte er die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte zum 3:2 in Teupens Kasten. Zuvor hatte Ricardo Bredeck einen an Marcel Thoms verschuldeten Elfmeter nur an den Pfosten gesetzt. „Zu genau gezielt“, kommentierte Straube den Kunstschuss.

Zehn Minuten nach dem Führungstreffer der Neuenkirchener machte Bredeck seinen Fehler allerdings wieder gut. Zentral eroberten die Borghorster den Ball, Gregorij Krumme passte von außen in die Mitte, wo Bredeck aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste (86.). Beinahe im Gegenzug erzielte Nieweler mit seinem dritten Tor nach einem Einwurf, der zweimal verlängert wurde, den 4:3-Siegtreffer für die Gäste.

Straube: „Letztlich haben es die Neuenkirchner cleverer gemacht als wir. Sie haben immer versucht, spielerische Lösungen zu finden und haben uns mit ihrer Aggressivität nach der Pause den Schneid abgekauft.“

Borghorst: Teupen – Krumme, Dobbe, Markfort, Pöhlker – Rengers, Bingold – M. Thoms (59. Hesener), Schlieckmann (72. Brechler), Bredeck – Teupe (59. Wehrmann).

Tore: 1:0 M. Thoms (4.), 2:0 Bingold (32.), 1:2 Hölscher (37.), 2:2 Nieweler (55.), 2:3 Nieweler (76.), 3:3 Bredeck (86.), 3:4 Nieweler (88.).

Bes. Vorkommnisse: Bredeck verschießt Elfmeter (70.)