Alexander Hering trifft wie im Rausch

Borghorst

Der SV Olympia Borghorst bestätigte seine gute Form mit einem 13:5-Sieg in Vreden und festigte somit den zweiten Platz in der Nordwestfalenliga. Nach schwachem Beginn kam die Ansprache von Coach Torsten Fraune genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Borghorster spielten fortan deutlich besser, was vor allem an zwei besonders starken Akteuren lag.