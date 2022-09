Altenberger in der Pflicht

Altenberge/Steinfurt

In der Bezirksliga rangiert der TuS Altenberge auf dem letzten Platz. Am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Recke soll der Turnaround eingeleitet werden. Der Borghorster FC tritt bei einem Team an, das in der noch jungen Saison schon ein paar krumme Ergebnisse produzierte.

-mab-