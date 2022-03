Arminen gegen Abgezockte

Arminia Ochtrup, die TB-Damen und der SC Nordwalde tragen am Wochenende in unterschiedlichen Ligen ihre Punktspiele im Handball aus. Ochtrup hat dabei, ebenso wie Burgsteinfurt und Nordwalde, ein echtes Schwergewicht vor der Brust.

In der Deckung stehen die Arminen in der Regel gut. Das ist auch ein Verdienst von Alexander Wahlen (r.), der laut seinem Coach Christian Woltering momentan „heftig abliefert“.

Normalerweise biegt eine Handballballsaison im April in die Kurve zur Endphase ein. Anfang Mai beginnt dann der Schlussspurt, in der Mitte des Monats ist der Zielstrich erreicht und die Meister und Absteiger stehen fest. Von „normal“ sind die Handballer – egal in welcher Klasse – in dieser Spielzeit allerdings meilenweit entfernt. In manchen Ligen haben einige Teams bereits 17 von 20 absolviert, andere erst elf oder, wie Arminia Ochtrup, erst acht. Der Spielplan in der Landesliga zum Beispiel, Männer wie Frauen, ist bis zum 30. Juni terminiert.

Ar. Ochtrup - Münster 08

„Endlich treten wir mal wieder in eigener Halle an“, freut sich SCA-Trainer Christian Woltering. Auf eigenem „Parkett“ sind die Arminen in der Regel erfolgreicher als auswärts. In Münster verloren die Töpferstädter in dieser Spielzeit mit 25:30. Dazu Woltering: „Die 08er sind eine ganz abgezockte Truppe, die über einen guten Positionsangriff verfügt. Aber das könnte uns liegen, denn wir stehen in der Deckung eigentlich immer recht sicher.“ Das ist auch ein Verdienst von Alexander Wahlen, der laut Woltering zuletzt „heftig abgeliefert“ hat. Ebenfalls gut in Schuss: der quirlige Spielmacher Tom Noori. Mit den beiden Verletzten Max Oelerich (Schulter) und Timo Wiggenhorn (Meniskus) sowie Raphael Woltering (verhindert) fehlen wichtige Leute.

TB-Frauen - DJK Everswinkel II

Auf dem Papier scheint ein Punktgewinn für das Heimteam unmöglich, zumal wenn man das Ergebnis des Hinspiels mit einbezieht: 18:35 unterlag die Mannschaft von Jürgen Kötterheinrich, der diese Partie als Bonusspiel ansieht und Dinge üben und einstudieren will, die dann gegen andere, leichtere Gegner gespielt werden sollen. Fünf Mannschaften steigen insgesamt aus der Landesliga ab. Aktuell ist der TB mit 10:24 Zählern mit in der Verlosung. „Mit 20 Punkten, denke ich, ist man gesichert. Mit 18 könnte es auch klappen. Wir haben noch fünf Spiele: drei gegen Teams von unten, zwei gegen die von oben. Die beiden Punkte gegen Roxel II hätten wir daher gebraucht, dann sähe es besser aus“, sagt der Coach, der gegen Spitzenreiter Everswinkel (30:0) Bestbesetzung aufbieten kann.

SC Nordwalde - TSV Ladbergen II

Acht Spiele hat der SC Nordwalde bis dato hinter sich gebracht, sechs stehen also noch aus. Ladbergen II hat bereits elf auf dem Buckel und kann sich mit 11:11 Zählern noch nicht als gesichert betrachten.

Die Mannschaft von Trainer Benno Schulte, die (nooch) ohne Ausfälle antreten kann, hat sich zuletzt äußerst knapp gegen den TV Borghorst, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, durchgesetzt und weist auf dem drittletzten Tabellenrang 6:10 Punkte auf. Was Anlass zur Sorge sein dürfte, ist das Ergebnis des Hinspiels, denn die Nordwalder unterlagen mit 19:27 mehr als deutlich. Hoffnung macht die Tatsache, dass die beiden letzten Spiele gegen Hohne/Lengerich (19:32) und Emsdetten III 21:24) von Ladbergen klar versemmelt wurden.

TB-Herren - Eintracht Mettingen abges.

Das letzte Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Mettingen sollte am Sonntag ausgetragen werden. Daraus wird nun nichts, da der Turnerbund nach Auskunft von Trainer Eckhard Rüschhoff nach den vier Coronaausfällen vom Wochenende auf fünf weitere Spieler verzichten müsste, die ebenfalls an Covid 19 erkrankt sind. „Wir hätten gerne gespielt, bekommen aber nicht einmal eine Mannschaft zusammen – und das gegen diesen Gegner“, will der Coach den zweiten Tabellenrang nicht einfach so in den Wind schießen.

Eine Verlegung, in diesem Falle auf den 7. Mai, einen Samstag, ist auf Kreisebene problemlos möglich, sagt Rüschhoff und wurde von Spielwart Uwe Geersen an diesem Mittwoch bereits veranlasst.