Behn erlöst Klein-Reesink

Bei einsetzendem Nieselregen gewann der SV Burgsteinfurt verdient mit 1:0 (0:0) gegen Emsdetten 05. Dabei ließen die Stemmerter im zweiten Durchgang einige Hochkaräter liegen. Dennis Behn brachte die Erlösung.

Das erste Mal jubelte Burgsteinfurt bereits nach drei Minuten. Aber nur kurz. Denn als Jason Petris seinen Stürmer Alexander Hollermann bediente, stand dieser wohl im Abseits. Auch die nächste Chance gehörte dem SVB. Diesmal flankte Kai Hintelmann punktgenau auf den Kopf von Ricardo Faria da Silva. Dessen Kopfball verfehlte das Tor um wenige Zentimeter. Eigentlich waren die Gäste im ersten Durchgang feldüberlegen, doch sowohl Aufsetzer (17.) als auch abgefälschte Schüsse (32., 35.) stellten keine Gefahr für das Tor von Alexander Moll dar. Auch einen flach getretenen Freistoß von der Strafraumgrenze parierte der Keeper souverän (43.).

„Es war wichtig, dass wir ohne Gegentor in die Pause gegangen sind. Die erste Hälfte war nicht gut. Wir haben auf Viererkette umgestellt, um in der Breite besser besetzt zu sein. In der Pause konnten wir dann in Ruhe ansprechen, was wir besser machen müssen“, erklärte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink.

Und seine Ansprache trug Früchte. Der Gastgeber lief die Emsdettener Verteidiger immer wieder aggressiv an. Es folgten entweder unpräzise lange Bälle oder hohe Ballgewinne.

Fortan erspielte sich Burgsteinfurt einige Hochkaräter. Und immer wieder stand der Emsdettener Keeper Janis Over im Mittelpunkt. Einen wuchtigen Kopfball von Hans Inenguini aus fünf Metern lenkte Over mit einem starken Reflex über das Gehäuse (50.). Bei einem Freistoß von Volkan Haziri rettete der Pfosten für die Emsdettener (58.). Dennis Behn besorgte schließlich die Führung. Ein Missverständnis zwischen Over und seinem Verteidiger brachte Behn auf den Plan. Sein strammer Schuss schlug mittig über dem Torwart ein (67.)

Haziri (72.) und Inenguini (76.) verpassten es anschließend zu erhöhen. Beinahe hätte Emsdetten die fahrlässige Chancenverwertung bestraft. Nachdem ein Verteidiger im Strafraum weggerutscht war, bot sich die Gelegenheit für Frederic Böhmer. Aber Hintelmann warf sich heldenhaft davor, und die Verteidigung bereinigte die Situation.

Am Sonntag bittet die Ibbenbürener Spvg. zum Tanz. Dafür erwartet Klein-Reesink „eine Leistungssteigerung vor dem gegnerischen Tor.“ Der Coach muss außerdem auf Inenguini verzichten, der seine fünfte gelbe Karte sah. „Das macht unsere Personalsituation nicht einfacher, aber wir werden sie annehmen“, kommentierte Klein-Reesink.

SVB: Moll – Haziri, Hauptmeier, Kiwit – Ingenuini (82. Schmieder) – Hintelmann, Faria da Silva, Anyanwu (66. Bode), Petris – Hollermann (92. Greiwe), Behn (90. Glasing). Tore: 1:0 Behn (67.)