BFC bereits gut in Schuss

In einer guten Frühform präsentierten sich die heimischen Fußball-Teams am Wochenende. Allerdings gab es auch einige Ausnahmen.

Im Kreispokal sind die Fußballer von Westfalia Leer kampflos eine Runde weitergekommen – die Sportfreunde Gellendorf traten am Freitag nicht zur Austragung der Erstrundenpartie in Leer an. Im Testspiel beim SC Altenrheine erlebte die Surmann-Elf dafür eine kostenlose Lehrstunde. Sie unterlagen beim SCA deutlich mit 1:6. Bereits zur Pause hatten die favorisierten Hausherren mit 4:1 geführt. In der zweiten Hälfte fielen dann die beiden weiteren Tore – Leer blieb ohne Chance. Das Tor für den Gast hatte Matthias Meis (38.) erzielt. „Ich bin nicht unzufrieden. Natürlich – der SCA hat uns die Grenzen aufgezeigt. Aber das war eine gute Lerneinheit für uns“, erklärte Trainer Noel Surmann nach dem Abpfiff. Am kommenden Dienstag geht es in einem weiteren Test gegen die Auswahl aus Berlage.

Einen guten Eindruck hinterließ der Borghorster FC im Testspiel bei Vorwärts Wettringen. Der Gast erkämpfte sich am Ende ein achtbares 1:1. Torben Schlieckmann hatte den BFC nach 22 Minuten sogar in Führung geschossen, der Ausgleich fiel dann kurz vor der Pause durch Felix Bußmann. Auch nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich eine muntere Partie – am Ende blieb es beim 1:1. „Wir haben eine junge Truppe, die sich im Neuaufbau befindet. Insofern bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft durchaus zufrieden, zumal wir bei einer klassenhöheren Mannschaft angetreten sind. Vor allem die erste Hälfte war sehr ordentlich“, freute sich Trainer Roland Jungfermann nach dem Abpfiff.

Lehrstunde

Eine kleine Lehrstunde erlebten die Fußball der FSV Ochtrup im Testspiel gegen Vorwärts Epe 2. Gleich mit 1:7 ging der FSV auf dem eigenen Sportplatz regelrecht unter. Bereits zur Pause lagen die Hausherren mit 0:5 zurück. Den Ehrentreffer erzielte dann Maurice Schultejann, doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Mit 1:3 (0:1) unterlag der SV Burgsteinfurt beim Landesligisten SuS Neuenkirchen, zog sich dabei aber durchaus achtbar aus der Affäre. Zur Pause lag der Bezirksligst mit 0:1 hinten. Lars Kormann gelang nach dem Wiederanpfiff zwar der Ausgleich, doch am Ende setzte sich der Landesligist aus Neuenkirchen durch.

Unentschieden

Matellia Metelen sicherte sich ein 1:1-Unentschieden im Testspiel bei Vorwärts Wettringen 2. Justus Kottig hatte die Gäste zunächst in Führung geschossen, doch den Gastgebern gelang kurz dem Spielende noch der Ausgleich.

Der 1. FC Nordwalde kam am Samstag zu einem 2:2-Unentschieden gegen Fortuna Emsdetten. Thomas Grummel hatte die Hausherren in Führung geschossen, doch den Gästen gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Robin Lenger traf nach dem Wiederanpfiff zum 2:1 für Nordwalde, doch in der 75. Minute markierten die Fortnen den Treffer zum Endstand.

0:2-Niederlage

Der SV Langenhorst/Wellbergen kassierte gegen die Drittvertretung des SC Althenrheine eine 0:2-Niederlage. Bereits am kommenden Mittwoch, 2. August, geht es für die SV-Fußballer in einem weiteren Testspiel gegen Westfalia Bilk.