BFC sichert sich einen Zähler

Die Begegnung zwischen dem Borghorster FC und Tabellenführer Concordia Albachten hätte eindeutig besseres Wetter verdient gehabt. Trotz des Regens waren jedoch einige Hartgesottene ins Sportzentrum gekommen, um ein 0:0 der mäßigen Art zu sehen. Aus Albachten war sogar ein ganzer Bus mit Fans angereist, überwiegend jüngeren Alters, die gegen Wind und Wetter auf der Empore ein wenig Stimmung versprühten.

Albachten baute von hinten heraus über Lasse Saerbeck in aller Ruhe auf. Meist gesellte sich auch Torhüter Thorben Hövelmann hinzu. Borghorst störte erst ab der Mittellinie und stand mit seiner Viererkette, in der Daniel Schulze Brock Niklas Thoms ersetzte, sicher und wartete auf Fehler der Concordia. Gefährliche Angriffe der Gäste in Durchgang eins waren eine Seltenheit. Der BFC versuchte, wenn er in Ballbesitz kam, schnell nach vorne zu spielen, verfing sich dabei aber oft genug in der Hintermannschaft.

Eine einzige, Erfolg versprechende Situation ergab sich für die Gastgeber durch einen Freistoß von Alex Wehrmann in der 17. Minute, die Alex Hesener am zweiten Pfosten nur ans Außennetz verlängern konnte. „Der Plan war, dass wir defensiv gut stehen wollten. Das ging etwas zu Lasten der Offensive. Aber wenn man uns vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir einen Punkt holen, hätten wir das unterschrieben“, freute sich Trainer Michael Straube.

In Hälfte zwei wurde die Partie ein wenig munterer, diesmal sogar mit kleineren Torchancen. Der eingewechselte Ricardo Bredeck verzeichnete in der 75. Minute einen Fernschuss, dessen Abpraller vom Torwart bei Alexander Hesener landete – der jedoch verzog, sodass diese Möglichkeit ungenutzt blieb. Auf der Gegenseite musste Frederik Teupen in der 80. Minute einmal eingreifen und rettete sein Team im Nachfassen vor einem Rückstand. Fünf Minuten zuvor rauschte ein Albachtener Spieler an einer Flanke von linken Seite knapp am Kunstleder vorbei, sodass auch diesmal keine Jubelschreie der mitgefahrenen Albachtener Fans zu horen war. Am Ende blieb es beim 0:0, sodass sich am Tabellenbild nichts änderte.

Borghorster FC: Teupen – Hermeling, Schulze Brock, Dobbe, Pöhlker – Wies, Krumme – Wehrmann (72. Olden), Hesener, Schlieckmann (83. D. Groll) – M. Thoms (46. Bredeck).

Tore: keine