BFC verliert beim Schlusslicht

Eine schlechte Leistung zeigte der Borghorster FC am Sonntag in der Partie bei BW Aasee. Mit 1:3 zog die Elf von Trainer Michael Straube den Kürzeren. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

Nach dem Derbysieg am Wochenende zuvor gegen den SV Burgsteinfurt schwebten die Bezirksliga-Fußballer des Borghorster FC noch auf Wolke sieben. Nun wurden die BFCler auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt – beim Tabellenschlusslicht BW Aasee unterlagen sie mit 1:3 (0:1).

„Es fehlte von Anfang bis Ende alles. Kaum jemand hat seine Normalform abgerufen“, war die Pleite für Trainer Michael Straube absolut verdient. „Wir hatten eine unterirdische Passquote. Und wenn, sind die Pässe eher zu unserem Torwart als nach vorne gekommen.“ Dementsprechend war auch das 0:1 durch Colin Borremans abzusehen (20.).

Nach dem Pausentee kamen die Gäste besser in die Partie – allerdings immer noch nicht so wirklich gut. Aus ihrem Ballbesitz machten sie nämlich kaum was. In der 83. Minute hauchte Marvin Bingold dem BFC mit dem 1:1 wieder Hoffnung ein. „Da denkst du natürlich, du drehst es jetzt noch. So ist es einfach nur bitter“, klagte Straube. Zwei individuelle Fehler sorgten für zwei späte Gegentreffer durch Leonard Mikowsky (90. + 3) und Christian Hülsmeier (90. + 4). Somit beträgt das Polster der Borghorster auf den ersten Abstiegsplatz weiter nur sechs Zähler.

Borghorster FC: Kock – N. Thoms, Dobbe, Mader – Bredeck (69. Mocciaro), Wies, Dubs, Wehrmann – Olden, Teupe (56. Kroening), Bingold.

Tore: 1:0 Borremans (20.), 1:1 Bingold (83.), 2:1 Mikowsky (90. + 3), 3:1 Hülsmeier (90. + 4).