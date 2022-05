Bingold-Show im ISV-Sportpark

Wenn der Torwarttrainer bei einem Pflichtspiel zwischen die Pfosten muss, sagt das einiges aus über die personelle Schieflage einer Mannschaft. Dass dieser Mann wahrscheinlich leichter zu umkurven ist als der Stammkeeper, liegt in der Natur der Dinge. Das nutzte Marvin Bingold beim 3:0 (1:0)-Erfolg seines Borghorster FC bei der Ibbenbürener Spielvereinigung auch leidlich aus, ganz zu Anfang und am Ende der Partie, jedes Mal mit eigenen Treffern. Zudem bereitete der ehemalige Nordwalder das 2:0 von Alex Wehrmann mit einer flachen Hereingabe vor, sodass man ihn getrost als Man of the Match bezeichnen kann.

„Es war eine konzentrierte Leistung und ein verdienter Sieg, die ich nicht dadurch schmälern will, dass Ibbenbüren personell arg geschwächt war. Aber man merkte schon, dass die Spannung bei denen raus war“, erklärte BFC-Trainer Florian Gerke nach dem Sieg. Vor allem die eigene Abwehrkette habe gut gearbeitet und so gut wie keine Torchance des Gegners zugelassen. „Wir hatten den größeren Willen“, so der Coach.

Der zeigte sich in der schnellen Führung durch Marvin Bingold (2.), der nach einem Steilpass von Alex Hesener allein aufs Tor zuging und den gegnerischen Schnapper (O-Ton Gerke: „Groß und ein wenig steif“) einfach umkurvte und den Ball einschob. Auf die gleiche Art und Weise markierte Bingold das 3:0 in der Nachspielzeit, diesmal kam der Pass allerdings von Jonas Baumann. Das 2:0 nach einer Stunde Spielzeit bereitete Bingold mit einem Flachpass vor, so dass Wehrmann am zweiten Pfosten stehend nur noch den Fuß im korrekten Winkel hinhalten musste.

„Wir hätten schon nach dem schnellen 1:0 noch mehr Tore schießen können“, sagte Gerke. Lars Brechler habe zwei gute Möglichkeiten gehabt. Ibbenbürens Torchancen hätten sich auf Standards beschränkt, deren Kopfbälle jedoch nicht ihr Ziel fanden. „Den Rest hat unsere Kette konsequent verteidigt“, gab‘s ein Extralob vom Borghorster Trainer.

BFC: Teupen – Krumme, Pöhlker, Dobbe, Oldach – Wies (69. Baumann), N. Thoms – Wehrmann (67. M. Thoms), Bingold, Brechler (61. Schlieckmann) – Hesener (76. Teupe).

Tore: 0:1 Bingold (2.), 0:2 Wehrmann (61.), 0:3 Bingold (90+1).