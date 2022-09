Borghorster Auswärtspleite ist nicht unverdient

Die Bezirksliga-Fußballer des Borghorster FC schienen eigentlich in guter Verfassung zu sein. Dafür sprachen drei Siege in Serie. Doch ein vierter sollte nicht folgen – bei Westfalia Kinderhaus verlor der BFC mit 2:4. Die Gründe dafür sind vor allem in der ersten Halbzeit zu suchen.

Eigentlich wollte der Borghorster FC beim SC Westfalia Kinderhaus II mindestens einen Punkt holen, doch am Ende ging der Bezirksligist leer aus. Mit einer 2:4 (1:3)-Auswärtspleite wurde die Truppe des Trainerduos Thomas Grabowski und Michael Straube nach Hause geschickt.

„Kinderhaus hätte schon frühzeitig den Deckel drauf machen können, aber nach dem Anschlusstreffer hatten wir einige tolle Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten“, sagte Grabowski. Das 1:0 der Hausherren durch Lorenz Weinbrenner (10.) resultierte aus einem Ballverlust im Zentrum. „Drei unserer Spieler schauten nur zu und konnten ihn nicht bremsen“, schilderte Grabowski. Das 2:0 war ein Eigentor von Carlo Grimme, der versuchte, eine Flanke zu klären und dabei ins eigene Tor traf. Das 3:0 (34.) von Christoph Göbel war ein Fernschuss aus 30 Metern, der zentral im BFC-Kasten landete. „Da haben wir dem Torschützen den Ball in den Fuß gespielt“, beschrieb Grabowski die Situation.

Sechs Minuten vor der Halbzeitpause machte es der Borghorster FC wieder spannend. Ein Angriff wurde über außen aufgebaut, Torben Schlieckmann nahm den Ball an, legte diesen zurück auf Joshua Olden, der aus 16 Metern zum 1:3 einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel agierte der BFC aggressiver und wollte die schnelle Balleroberung. Und tatsächlich gelang Marvin Bingold per Kopf der Anschlusstreffer (72.). „Danach war uns die Latte im Weg, und ein paar Mal haben wir quergelegt, statt selbst abzuschließen“, so der BFC-Coach. In der Schlussminute fiel das 4:2 für Kinderhaus. Thomas Grabowski kommentierte abschließend: „Alles das was, uns zuletzt ausgezeichnet hat, haben wir in Kinderhaus vermissen lassen.“

Borghorster FC: Anselmi – Krumme, Dobbe, Grimme, (8. Thoms) Fischer (70. Teupe) – Dubs, Bingold – Wehrmann, Schlieckmann, Kroening (46. Mocciaro) – Olden (46. Jungfermann).

Tore: 1:0 Weinbrenner (10.), 2:0 Grimme (12., Eigentor), 3:0 Göbel (34.), 3:1 Olden (39.), 3:2 Bingold (72.), 4:2 Oelgemöller (90.).