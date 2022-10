Borghorster beweisen Stärke

Keine Diskussion gab es am Sonntag, wer der verdiente Sieger des Derbys war. Mit 4:1 (2:1) setzte sich der Borghorster FC beim TuS Altenberge durch. Dabei half den Hausherren auch ein echter Traumstart nicht weiter.

Bezirksliga: BFC gewinnt in Altenberge verdient mit 4:1

Luca Jungfermann erzielte an alter Wirkungsstätte das 1:1.

Mit den Gästen aus Borghorst fand das Bezirksliga-Derby zwischen dem TuS Altenberge und eben jenem BFC einen verdienten Sieger. Nach 90 Minuten stand ein 4:1 für die Grün-Schwarzen auf der Anzeigetafel.

Für die Altenberger hätte die Partie kaum besser beginnen können: Eine Freistoßflanke von Christian Hölker köpfte Patrick Schulze wunderbar in die lange Ecke – 1:0 (7.). Der Traumstart verpuffte allerdings, da sich die Borghorster von dem Rückstand nicht verrückt machen ließen. Nach einem Pass von Joshua Olden tauchte der Ex-Altenberger Luca Jungfermann frei vor TuS-Keeper Jan-Fabian Winter auf und vollstreckte zum 1:1 (26.).

„Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, freute sich Gäste-Coach Michael Straube. Und es kam noch besser, als der aufgerückte Linksverteidiger Gregorij Krumme in der 34. Minute das 2:1 erzielte. „Verdient“, wie Straube fand. „Eigentlich hätten wir zur Pause noch deutlicher vorne liegen müssen.“

Die Altenberger hatten vor und nach dem Wechsel große Probleme, eine Linie in ihr Spiel zu bekommen. „Das war alles zu ungenau, vor allem die Pässe. Heute war irgendwie jeder nur für sich alleine auf dem Platz. Der Führungstreffer war praktisch der einzig positive Aspekt des ganzen Nachmittags“, zeigte sich Altenbergers Trainer Dennis Brunsmann mehr als enttäuscht von dem Ergebnis und der Leistung seiner Truppe.

Strukturierter traten die Gäste auf, die in der 64. Minute zu ihrem dritten Streich ausholten: Nach einer Ecke von Jungfermann verwandelte Marvin Bingold aus der Kurzdistanz. Sieben Zeigerumdrehungen später zog der eingewechselte Torben Schlieckmann im Anschluss an einen Konter mit dem 4:1 einen Schlussstrich unter die Angelegenheit.

„Ein riesen Kompliment an die Jungs. Die haben nicht nur alles reingeworfen, sie haben auch richtig guten Fußball gespielt. Das frühe 0:1 hat uns nicht aus der Bahn geworfen, denn wir wussten, dass wir hintenheraus immer noch mal zulegen können. Wir sind auf jeden Fall der verdiente Sieger“, kommentierte Straube die 90 Minuten aus seiner Sicht.

Während die Altenberger aus einem Abstiegsplatz bleiben, schob sich der BFC in der Tabelle auf Rang sechs vor. Am kommenden Sonntag geht es für den TuS zu Teuto Riesenbeck. Die Borghorster sind bereits am Freitag aktiv, wenn sie um 19.30 Uhr den TuS Recke empfangen.

TuS Altenberge: Winter – Gerdes (81. Haft) Bröker, Kemper, Hammer (69. Voß) – Gausling, Andrade (58. Klapproth) – da Costa (75. Wanning), Adler, C. Hölker (82. A. Hölker) – Schulze.

Borghorster FC: Teupen – Pöhlker, Dobbe, Langer, Krumme – Bingold, Dubs – Bredeck (64. Schlieckmann), Jungfermann (75. Teupe), Kroening (61. Wehrmann) – Olden (75. Wies).

Tore: 1:0 Schulze (7.), 1:1 Jungfermann (26.), 1:2 Krumme (34.), 1:3 Bingold (64.), 1:4 Schlieckmann (75.).