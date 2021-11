Borghorster FC gegen Emsdetten 05

Von Krise zu sprechen, ist sicherlich zu früh. Aber zwei Niederlagen in Folge, bleiben zwei Niederlagen. Gegen Emsdetten 05 will sich der Borghorster FC am Sonntag daher wieder in die Erfolgsspur schießen.

0:1 in Hauenhorst, 3:4 gegen Neuenkirchen II – der Borghorster FC ist irgendwie aus dem Tritt geraten. Es war die dritte Niederlage, die zweite jedoch in Folge. Am Sonntag kommt Emsdetten 05 ins Sportzentrum, eine Mannschaft, die zuletzt Gelmer mit 3:0 geschlagen hat und mit 18 Punkten auf Rang sieben geklettert ist. „Das wird ein ganz anderes Spiel als in Hauenhorst. Nullfünf ist eine Mannschaft, die mitspielen will und nicht nur verteidigen. Außerdem spielen wir auf Kunstrasen“, hofft Florian Gerke, dass dieser Untergrund der Spielweise seines Teams entgegenkommt. Ohne Schooß, Rausch, Schemann und den gesperrten Jan Markfort will Gerke gegen Emsdetten einen Sieg einfahren – „mit aller Macht“, wenn‘s nicht anders geht.