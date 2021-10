Borghorster FC II fährt zweiten Sieg ein

Die Reserve des Borghorster FC hat mit dem 2:0 (1:0) gen Ligaschlusslicht Eintracht Rodde ihren zweiten Sieg eingefahren und nunmehr acht Punkte auf ihrem Konto. Simon Scharlau brachte den BFC nach klugem Zuspiel von Alex Groll früh in Führung (15.), was Trainer Thomas Grabowski freudig zur Kenntnis nahm: „Wir haben in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht, hatten aber auch Phasen, in denen wir wieder in alte Muster verfallen sind und nicht kompakt genug standen.“ Letztlich sei es wegen der Tabellensituation ein wichtiger Sieg gewesen, und auch ein verdienter. In der 53. Minute hatte Rodde die Chance zum Ausgleich, die Pichutzki vereitelte. Julian Bauland hätte vor dem 2:0 durch Jannik Oldach in der 88. Minute schon alles in trockene Tücher bringen können, schoss jedoch den Torwart an. „Jannik kam in der 65. Minute und hat ordentlich Schwung ins Spiel gebracht“, lobte Grabowski Spieler und Treffer.