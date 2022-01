Borghorster FC II hält lange mit Bezirksligisten mit

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. So lautet die Testspiel-Bilanz des Borghorster FC II im Kalenderjahr 2022. Kommende Woche (6. Februar) geht es für den BFC in Langenhorst wieder um Zählbares.

3:6 auf die Mütze bekommen. Hört sich erst einmal blöd an. Doch bedenkt man, dass der Gegner des Borghorster FC II, Arminia Ibbenbüren, in der Bezirksliga kickt und man bis zur 69. Minute noch 3:2 geführt hat, ist es doch wieder nicht so tragisch. Zumal es ein Testspiel war.

„Wir haben am Ende nochmal durchgewechselt. Das hat uns ein wenig den Spielfluss genommen“, begründet Co-Trainer Nico Matic den späten Einbruch seiner Jungs. „Trotzdem nehmen wir auch einige positive Aspekte mit. Vor allem im ersten Durchgang haben wir uns viele gute Chancen erspielt. Auch die Laufleistung hat gepasst.“

Drei Mal trafen die Borghorster ja auch ins Schwarze, was sich angesichts des klassenhöheren Kontrahenten sehen lassen kann. Beim 1:0 verwertete Nico Fischer eine Hereingabe von Linus Elling (17.). Für die anderen beiden Treffer war die Borghorster Lebensversicherung Julian Bauland zuständig. Beim ersten steckte Fischer auf Daniel Groll durch, der vorm Tor auf Bauland querlegte (34.). Später war Fischer mit dem Steckpass der Initiator, der eingewechselte Mert Karatoprak mit dem Querpass der Vorbereiter (58.).