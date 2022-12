Borghorster machen den Buchenberg zum Zuckerhut

Der Hallenfußball scheint wieder zu leben: Den Eindruck bekamen alle, die beim „Großen Preis von Borghorst“ als Aktive oder als Zuschauer dabei waren. Die Stimmung war unglaublich, was vor allem auf die starken Auftritte des Borghorster FC zurückzuführen sind. Am Ende fehlte nur die Kirsche auf der Sahne.

Was war das für ein Hallenturnier des Borghorster FC. An allen drei Wettkampftagen war die Buchenberghalle zum Bersten voll. Der Gastgeber sorgte mit den tollen Auftritten seiner drei Teams dafür, dass auch die Stimmung unter den zahlreichen und vor allem vielen jungen Zuschauern fast schon so brasilianisch-euphorisch war wie am Zuckerhut. Nur das i-Tüpfelchen fehlt noch auf dem exzellent organisierten „Großen Preis von Borghorst“: der Sieg des BFC beim eigenen Turnier. Erst im Neunmeterschießen des Endspiels mussten sich die Borghorster dem FC Schüttorf 09 mit 1:3 beugen. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2.