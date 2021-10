Borghorster schlagen spät zurück

Knapp zwölf Jahre wartet GW Gelmer nun schon auf einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Borghorst – und muss auch noch ein wenig länger warten. Beim 3:3 (3:1) sah es bis zur allerletzten Sekunde noch so aus, als könnte dieses Mal die Serie brechen, bis Jan Markfort eine klasse Vorarbeit von Ricardo Bredeck verwerten konnte und das Comeback des BFC perfekt machte. „Wir haben uns den Lucky Punch in der zweiten Hälfte verdient,“ freute sich Borghorst-Trainer Florian Gerke.

Doch von vorne: Beide Teams reisten mit einigen Punkten im Gepäck an: Gelmer konnte bislang vier von fünf Spielen gewinnen, Borghorst gar alle. Die vorher so stabile Defensive der Gäste verschlief die Anfangsphase allerdings komplett: Erst ließ Gerrit Göcking einen Ball von Paul Renfert-Deitermann durch die Beine laufen, sodass Niklaas Houghton vollkommen frei einschießen konnte (4.). Dann setzte sich der Torschütze in einem Sololauf durch und schnürte den frühen Doppelpack (6.).

Die Marschrichtung war dabei klar: Der Borghorster FC hatte den Ball, Gelmer setzte auf blitzschnelles Umschaltspiel. „Wir haben die Anfangsphase komplett verpennt, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt,“ musste auch Gerke zugeben.

Dass es allerdings genauso schnell in die andere Richtung gehen konnte, merkte Gelmer auf der Gegenseite: Paul Teupe angelte sich einen Querschläger und schob ein (11.). Es blieb aber dennoch eine schwache erste Hälfte der Gäste. Mit dem Spielgerät gab es überhaupt kein Durchkommen, gleichzeitig flogen ihnen Ballverluste sofort um die Ohren: Als Gerben Papenburg Nils Schemann kurz vorm eigenen Sechzehner den Ball abluchsen konnte, klingelte es zum dritten Mal im Borghorster Kasten (24.)

„Wir mussten in der zweiten Halbzeit mehr über die Zweikämpfe kommen, da war uns Gelmer in der ersten Hälfte voraus,“ gab Gerke seinen Spielern mit auf den Weg. Gesagt, getan: In der zweiten Hälfte machten die Gäste das Zentrum viel besser dicht und ließen kaum noch etwas zu. Und vorne? Da wollte es zunächst noch nicht so richtig klappen. Es dauerte bis zu 60. Minute, ehe es dann doch klingelte: Einen langen Ball machte Marvin Bingold fest, Bredeck vergoldete. Danach wurde es endgültig ein Spiel auf ein Tor. Gelmer zog sich zurück – und konnte doch noch einmal gefährlich kontern: Der immer brandgefährlich Houghton scheiterte an Frederik Teupen (78.). So bekam Borghorst dann doch noch die Chance, das Spiel zumindest auszugleichen: Und zu ihrem Glück stand Markfort bei Bredecks Pass dann perfekt (90.).

Borghorster FC: Teupen – Schemann, Dobbe (33. Pöhlker), Markfort, Krumme – Rengers, Brechler (59. Bingold) – Bredeck, Hesener, M. Thoms (46. Wehrmann) – Teupe (82. Schlieckmann).

Tore: 1:0 und 2:0 Houghton (4./6.), 2:1 Teupe (11.), 3:1 Papenburg (24.), 3:2 Bredeck (61.), 3:3 Markfort (90.).