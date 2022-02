Burgsteinfurter Hannes Brodner wechselt zum 1. FC Gievenbeck

Der Burgsteinfurter Hannes Brodner, der aktuell für den SC Preußen Münster in der U-19-Bundesliga verteidigt, schließt sich zu kommenden Saison dem Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck an. In der aktuellen Saison kam der 18-Jährige in sieben Bundesliga-Partien zum Einsatz. „Ich habe viele Gespräche geführt, mich am Ende aber vollkommen bewusst für Gievenbeck entschieden“, wird Brodner auf der Homepage des 1. FC Gievenbeck zitiert. Trainer Florian Reckels lobt den Stemmerter als einen zweikampfstarken und schnellen Verteidiger, der bei den Preußen eine sehr gute Ausbildung genossen habe. Brodner ist nach Lyon Meyering (Vorwärts Wettringen) der bislang zweite Sommerneuzugang des Westfalenligisten, der sich berechtige Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga macht.