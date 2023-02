Burgsteinfurter setzen Treffer

Der Fechtnachwuchs des TB Burgsteinfurt gehört in Westfalen traditionell zu den Besten. Das machten die Sportler vom Turnerbund jetzt beim Turnier in Quernheim mal wieder deutlich. Ein junger Fechter feierte seinen ersten Turniersieg.

Am Wochenende standen die Fechter des TB Burgsteinfurt wieder auf der Planche. Diesmal ging es nach Kirchlengern zum Quernheimer Fechtturnier.

Dort feierte Johann Kentrup den ersten Turniersieg seiner Karriere. In seiner Altersklasse (U 11) gab er in der Vorrunde nur ein Gefecht verloren und ging mit einem Freilos in die Direktausscheidung. Er kämpfte sich durch bis ins Finale, das er mit 10:1 gegen Vincent Buddeker von der FG Recklinghausen gewann. Andri Helmig bestätigte seine gute Form und gewann in seiner Altersklasse die Bronzemedaille. Wieder trat er auch eine Altersklasse höher an und konnte sich dort sogar die Silbermedaille erfechten.

Mia Kranz (U 13) erreichte das Halbfinale, wo sie der späteren Siegerin Antonia Colsmann vom TV Jahn Siegen mit 2:10 unterlag und somit den dritten Platz belegte. „Last but not least“ startete Lina Miller in der U 11. In der Vorrunde verlor sie nur ein Gefecht und ging somit als Gruppenzweite mit einem Freilos in die Direktausscheidung. Im Halbfinale. unterlag sie Varvara Fedishyna von der TG Münster.