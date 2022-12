Steinfurts Teamcaptain spricht über „bockstarke Engländer“ und Favoriten

Die Darts-WM in London startet am Donnerstag. Der Wettbewerb hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren zu einem Straßenfeger entwickelt. Carsten Tenkmann, Teamcaptain des Bundesligisten DT 16 Steinfurt, prophezeit eine große Überraschung.

Jedes Jahr im Dezember bekommen die Darter ihre große Bühne, wenn die Weltmeisterschaft in London auf dem Spielplan steht. Der größte und bedeutendste Wettbewerb der Welt ist auch in Deutschland längst ein Straßenfeger geworden. Am Donnerstag beginnt das Turnier im „Ally Pally“. Im Vorfeld erkundigte sich WN-Sportredakteur Marc Brenzel bei Carsten Tenkmann, dem Teamcaptain des Bundesligisten DT 16 Steinfurt, nach einer brauchbaren Weltmeister-Vorhersage.

Herr Tenkmann, sind Sie schon im WM-Fieber?

Carsten Tenkmann: Ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde das Turnier verfolgen, aber aus einem anderen Blickwinkel als früher. Das ganze Drumherum – bei der WM herrscht ja immer so ein bisschen Oktoberfeststimmung – brauche ich nicht. Ich lege den Fokus auf das rein Sportliche.

Wer ist für Sie der Favorit auf den Titel?

Tenkmann: Das ist in diesem Jahr so schwer wie noch nie zu sagen. Es gibt da einen ganz Pool an Favoriten. Die Weltspitze wird immer breiten, die Averages immer höher. Es ist unglaublich, wie viele sehr gute junge Leute nachgerückt sind. Gerade die Engländer haben einige richtige Kanonen. Joe Cullen, James Wade oder Michael Smith traue ich etwas zu. Ich glaube aber, dass in diesem Jahr einer Weltmeister wird, den jetzt noch keiner so richtig auf dem Schirm hat.

Mit Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel sind drei Deutsche am Start. Was ist denen zuzutrauen?

Tenkmann: Flo Hempel dürfte es als Qualifikant am schwersten haben. Gabriel Clemens und Martin Schindler traue ich das Erreichen der dritten Runde zu. Ich glaube aber, dass mehr nicht drin sitzt. Spätestens im Achtelfinale kommt ein bockstarker Engländer, der die vom Brett fegt.

Sind eigentlich auch Starter vom DT Steinfurt in die Nähe eines WM-Tickets gekommen?

Tenkmann: Mit Ole Holtkamp und Jonas Aplowski waren zwei unserer Leute beim „Super League Darts“ dabei. Dort haben die besten 24 Deutschen ein Ticket für London ausgespielt. Beide sind leider in der Gruppenphase ausgeschieden, aber dass zwei unserer Jungs da mitmischen durften, macht uns natürlich schon ein Stück weit stolz.

Was steht in den kommenden Wochen für das DT Steinfurt auf dem Programm?

Tenkmann: Die erste Mannschaft bereitet sich auf den nächsten Spieltag in der Bundesliga vor. Da spielen wir am 7. Januar in Goch gegen den dort beheimateten 1. DSC und gegen den Deutschen Rekordmeister DC Vegesack Bremen. Turniere sind gerade keine, aber haben montags weiterhin unseren Trainingsabend. Das ist ein offenes Angebot. Jeder, der interessiert ist, kann kommen und mitmachen. Los geht es um 19 Uhr im Vereinsheim in der Gräfin-Bertha-Straße in Borghorst.