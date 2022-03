Dem TB Burgsteinfurt und dem SC Arminia Ochtrup stehen das „Wochenende der Wahrheit“ bevor. Für beide Formationen geht es an einem Doppelspieltag darum, die Oberliga nicht verlassen zu müssen beziehungsweise sie verlassen zu dürfen.

Am heutigen Freitag holen die Burgsteinfurter bei der SV DJK Holzbüttgen (Beginn: 19.30 Uhr) nach, am Samstag kommt der TTC Brühl-Vochem in die Kreissporthalle (16.30 Uhr). Dabei handelt es sich um zwei direkte Konkurrenten, die ebenfalls ein Auge auf den Relegationsplatz geworfen haben. „Wenn wir nicht absteigen wollen, müssen wir aus beiden Partien mindestens drei Punkte holen, vier wären natürlich besser“, rechnet Teamsprecher Sascha Beuing hoch. Er selbst fehlt am Wochenende, doch der Routinier spricht seinen Mitspielern das vollste Vertrauen aus.

In der Hinrunde gab es für die Tischtennisspieler aus Stemmert ein 5:5 gegen Holzbüttgen und ein 3:7 gegen Brühl-Vochem.

Die Ochtruper Arminen wollen die Oberliga in Richtung Regionalliga verlassen. Nach der Niederlage im Gipfeltreffen in Waldniel vor zwei Wochen prognostiziert Teamsprecher Christopher Ligocki: „Waldniel wird in dieser Saison keine Zähler mehr abgeben. Folglich müssen wir versuchen, als Vizemeister über die Relegation hoch zu gehen.“

Zweiter zu werden, ist aber alles andere als einfach. Samstag stehen die Töpferstädter beim Vierten, Champions Düsseldorf, an den Tischen (17.30 Uhr), Sonntag folgt das Gastspiel beim Dritten, TV Refrath (12 Uhr). „Düsseldorf ist ein brandgefährliches Team, und Refrath verfügt über eine enorme Qualität“, weiß Ligocki. Was er noch nicht weiß, das ist, wie sich seine Mannschaft aufstellt. Henning Zeptner, Lars Brinkhaus und er selbst sollten feste Größen sein. Der Einsatz von Spielertrainer Bernd Ahrens (Corona) ist sehr fraglich. Amin Nagm oder Felix Ostermann sind gute Alternativen.