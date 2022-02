Der FC Galaxy Steinfurt verstärkt sich weiter

Beim FC Galalxy Steinfurt tut sich in diesem Winter eine ganze Menge. Jetzt gab Vorsitzender Ali Pish Been die Verpflichtung von drei weiteren Spielern bekannt. Dabei ließ Sportleiter Ahmed Ali seine Kontakte spielen.

Der Fußball-B-Ligist FC Galaxy Steinfurt freut sich über die Zusage von drei weiteren Neuzugängen. Dabei handelt es sich um Dennis Christen, Hassan Moussa und Umut Telli. Das Trio wechselt von der Reserve von Emsdetten 05. Das teilte FCG-Vorsitzender Ali Pish Been jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Christen verbrachte seine gesamte Jugendlaufbahn bei Emsdetten 05. Darunter auch einige Jahre als Spieler unter dem aktuellen Galaxy-Sportleiter Ahmed Ali. Als agiler Spieler fühlt sich Christen im zentraldefensiven Mittelfeld und auf der Außenbahn am wohlsten. Er freut sich auf die Zeit in Steinfurt: „Mit Ahmed Ali als Trainer habe ich in der Jugend den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Ich freue mich sehr darauf, wieder auf ihn und auf Akin Uzun, der damals ebenfalls zum Trainerteam gehörte, zu treffen.“

Hassan Moussa gilt als knallharter Defensivspieler, der voller Leidenschaft jeden Zweikampf annimmt. Auch er spielte seine gesamte Laufbahn am Wasserturm, darunter in der C- und B-Jugend mit Ahmed Ali. „Mir ist das Zwischenmenschliche sehr wichtig, und das scheint beim FC Galaxy mehr als zu passen“, so Moussa.

Dritter im Bunde ist Umut Telli. Als Stürmer will er in der kommenden Saison die Offensive der „Galaktischen“ beflügeln. Ugur Birdir, der im Sommer den Trainerposten bei Galaxy Steinfurt übernimmt, ist von Tellis Talent überzeugt.