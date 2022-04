Der lachende Dritte

burgsteinfurt

Die Meisterschaft in der Bezirksliga 12 geht in ihre Endphase. Einsam an der Spitze, mit zehn Punkten Vorsprung, steht seit dem 13. Spieltag der SV Concordia Albachten. Doch nach der Niederlage in Stemmert könnten auch noch zwei andere Teams in das Rennen um den Aufstieg mit eingreifen.

Von Günter Saborowskiund