Der Mann aus den Anden

9000 Kilometer trennen Bogotá und Burgsteinfurt. Trotzdem ist der passionierte Radsportler Jan Tropberger auch in seiner kolumbianischen Heimat immer auf der Höhe, was den RSV Friedenau Steinfurt und das Rolinck Racing Team anbetrifft. Beim Rennen „Rund um Steinfurt“ kam es zu einem emotionalen Wiedersehen mit den früheren Weggefährten. Da konnte Tropberger berichten, dass ihn ab und zu mal ein Tour-de-France-Gewinner auf einen Kaffee besucht.

Wenn Jan Tropberger auf Heimaturlaub ist, dann genießt der 42-Jährige am liebsten die lauen und langen Sommerabende mit ihren letzten Sonnenstrahlen in der Burgsteinfurter Altstadt. „Immer wieder schön da“, schwärmt Tropberger, der früher erfolgreich für den RSV Friedenau Steinfurt und das Rolinck Racing Team in die Pedalen trat.