Derby zwischen Nordwalde und Borghorst

Am Freitag um 19 Uhr geht es in der Wichernsporthalle nicht nur um zwei Punkte, die entscheidend sein können für den Klassenerhalt; zwischen dem SC Nordwalde und dem TV Borghorst geht es auch ums Prestige.

Neuer Trainer in Nordwalde: Benno Schulte.

Freundschaftsspiele waren die Begegnungen zwischen dem SC Nordwalde und dem TV Borghorst waren das nie. Vor allem, wenn es um Punkte geht, schenkten sich beide Teams nichts. Am Freitag (Anwurf 19 Uhr, Wichernhalle) geht es sogar um den Klassenerhalt, denn beide Teams krebsen im unteren Teil der Bezirksligatabelle herum. Daniel Ahmann, Coach des TVB, beklagt vor der Partie: „wir eiern seit 14 Tagen nur herum, weil ständig Spieler wegen Corona oder Quarantäne fehlen. Ich habe gerade mal zehn einsatzfähige Leute.“ Ein vernünftiges Training war ebenfalls nicht möglich. Ganz so dramatisch sieht es beim SCN nicht aus. Ein, zwei Ausfälle, die mit Spielern aus der Zweiten aufgefangen werden. Daher macht sich Trainer Benno Schulte auch nicht so große Sorgen wie sein Gegenüber: „Natürlich ist das ein wichtiges Spiel und immerhin ja auch ein Derby“, hofft er, dass sich seine Mannschaft ganz besonders reinkniet. „Es geht um vier Punkte“, setzt Ahmann noch einen drauf.