Die Standardspezialisten

Ein 4:0 scheint in der Endphase der Meisterschaftssaison das bevorzugte Heimspielergebnis des SV Burgsteinfurt zu sein. Wie schon gegen Albachten fertigte der SVB auch den TuS Tecklenburg mit 4:0 (3:0) ab und ließ dem Gegner dabei keine Chance.

Tecklenburg, immerhin Tabellensechster und Sieger des Hinspiels (4:3), enttäuschte auf der ganzen Linie. Das einzige Mal, dass die Mannschaft von Trainer Klaus Bienemann und Julian Lüttmann das Tor traf, war in der 76. Minute, als Lucas Hottenträger aus spitzem Winkel abzog. Das Ergebnis: Außennetz.

Burgsteinfurt spielte clever und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Es wurde früh gestört – und dann ging es flott nach vorn. Die Tore der Stemmerter indes fielen nach Standards: Beim 1:0 (26.) flankte Volkan Haziri nach einer Ecke den zweiten Ball an den langen Pfosten, wo Hollermann die Kugel einnickte. Beim 2:0 versuchte es erst Hollermann nach einer Linksflanke. Der Ball trudelte zu Lars Kormann durch, der ihn dann im Tor unterbrachte (37.). Tor Nummer drei, noch vor der Pause von Jens Hauptmeier erzielt, kam mit Ansage. „Mach ihn, Meier!“ brüllte Trainer Christoph Klein-Reesink von außen. Und Meier machte ihn, vorbereitet von Yannik Grabbe per Freistoß (40.).

Und die Bienemänner? Nix. Harmlos bis ungefährlich, ideen- und willenlos, dass sogar der Torwart laut wurde. Zu laut wurde in der 65. Minute Alessio Wilms Dellunto, und das in Hörweite von Schiedsrichter Marc Plümer, der in seinen Aussehen und Auftreten große Ähnlichkeit mit Herbert Fandel aufwies. Klein-Reesink: „Dellunto hat halt die Fresse gesagt, angeblich zu einem Mitspieler.“ Die Konsequenz war eine Rote Karte.

Mit einem Mann mehr auf dem Platz wollte sich der SVB nicht lumpen lassen und seinen 1. Mai-Zuschauern noch was bieten. Klein-Reesink forderte ein 4:0, das ihm Tobias in der 78. Minute auch servierte. Nach Ecke von Haziri war Kiwit erst mit dem Kopf an der Kugel, um sie dann mit dem Fuß ins Tor zu dreschen.

„Die ersten 20 Minuten waren durchwachsen, aber dann haben wir den Gegner beherrscht und richtig, richtig gut gespielt“, war Klein-Reesink bestens zufrieden.

SV Burgsteinfurt: Moll – Petris, Kiwit, Hauptmeier, Bode (62. Nguile) – Grabbe, Haziri – Anyanwu (79. Schmieder), Haziri, Hintelmann (73. Behn) – Kormann (6. da Silva), Hollermann.

Tore: 1:0 Hollermann (26.), 2:0 Kormann (37.), 3:0 Hauptmeier 40.), 4:0 Kiwit (78.).

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Dellunto (65.) wegen Beleidigung.