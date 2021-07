Die Trophy ist zurück

Amin Amine (l.) und die Burgsteinfurter starten am Sonntag mit dem Derby gegen den TV Borghorst in das Turnier. Der SC Nordwalde und Arminia Ochtrup II komplettieren das Teilnehmerfeld.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause wird die liebgewonnene Tradition der Kennedy-Trophy jetzt fortgesetzt. Vier Teams spielen ab Sonntag um die Platzierungen beim Vorbereitungsturnier der Handballabteilung des TB Burgsteinfurt.

Neben den Gastgebern treten die beiden Bezirksligisten TV Borghorst und SC Nordwalde sowie als zweiter Kreisligist die Reserve des SC Arminia Ochtrup an. Titelverteidiger sind die Borghorster, die die letzte Auflage des Wettbewerbs 2019 für sich entschieden haben. Eigentlich sollte der BSV Roxel als fünfte Mannschaft mitmischen, doch die Truppe aus dem Speckgürtel Münsters sagte die Teilnahme ab. Daher reduziert sich die Konkurrenz auf vier Formationen, die sich an insgesamt drei Spieltagen gegenüber stehen. Los geht es am Sonntag mit den Duellen TB Burgsteinfurt gegen TV Borghorst (16 Uhr) und SC Nordwalde gegen Arminia Och­trup II (18 Uhr, beide Willibrordhalle). Die weiteren Termine: Mittwoch (4. August) und 7. August (Samstag).

Für die Kennedy-Trophy liegt ein Hygienekonzept vor, das sich der Veranstalter von der Stadt genehmigen ließ. Das erläutert Uwe Geersen, der Spielwart des TBB: „Es gilt GGG. Einlass haben also nur Geimpfte, Genesene und Getestete, deren Test nicht älter als 48 Stunden ist.“ Lediglich ein Drittel der Sitzplätze in der Willibrordhalle darf besetzt werden, was die Zuschauerzahl auf maximal 66 reduziert. Auf der Tribüne gilt Maskenpflicht und ein Einhalten der Mindestabstände. Laut Corona-Schutzverordnung ist zudem eine Kontaktaktverfolgung zu gewährleisten. „Das machen wir mit der Luca-App. Wer die nicht hat, kann auch einen Zettel ausfüllen.“

Eckhard Rüschhoff sitzt am Sonntag zum ersten Mal auf der TB-Bank und trifft dabei gleich auf sein altes Team. „Das ist schon etwas außergewöhnlich. Ich bin aber lange genug dabei, um damit umgehen zu können. Ohnehin sollte die Trainerpersonalie nicht im Vordergrund stehen“, findet der neue Übungsleiter.

Er rückt Stephan Kretschmar, Jürgen Kötterheinrich und Uwe Geersen in den Vordergrund, die hinter den Kulissen viel für den Handball im Ortsteil Burgsteinfurt machen würden. Und natürlich seine junge Mannschaft. „Die meisten Spieler sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Die brauchen noch Zeit. Im Hinblick auf die neue Saison haben wir uns zum Ziel gesetzt, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren“, positioniert sich Rüschhoff.

Zumindest in der nächsten Woche rückt für ihn die Kennedy-Trophy in den Fokus. Rüschhoff bezeichnet das Turnier als ideale Möglichkeit, neu Einstudiertes unter Wettkampfbedingungen ausprobieren zu können. „Sicherlich sind wir der Außenseiter, aber wir werden unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen. Vielleicht gewinnen wir ja ein Spiel. Favoriten auf den Titelgewinn sind für mich Borghorst und Nordwalde, die sind ja nicht umsonst Bezirksligisten. Bei Ochtrup gilt es abzuwarten, mit was für einer Mannschaft die antreten.“