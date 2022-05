Beim Poco-Cup in Werne fuhr Hilmar Büssemaker (Rolinck Espoirs) in seinem zweiten Rennen direkt aufs Treppchen der Amateure.

Radsport: Platz drei in Werne

Bei dem im Rahmen der Landesverbandsmeisterschaften ausgetragenen Poco-Cup in Werne (130 Starter, 4,7 km 22 Runden)sorgten zwei knackige Anstiege für eine starke Selektion und wenig Zeit zum Durchatmen. Hilmar Büssemaker (Rolinck Espoirs) fuhr in seinem zweiten Rennen überhaupt direkt aufs Treppchen der Amateure. Bester Fahrer der Kategorie Elite-Amateure wurde dabei mit Platz sieben Julian Woltering. Etwas Pech hingegen hatte Lukas Kersting mit Platz 14, der in der Letzten Runde des Kurses auf der Zielgeraden einen Sturz vor sich hatte und somit die Chance auf bessere Platzierungen verlor.

Sieger wurde Justin Wolf, vom Team Leopard pro Cycling, aktueller Europameister im Mannschaftszeitfahren. Eine weitere Überraschung war der zweite Neuzugang, Philipp Mundinger, 20 Jahre alt, der Rang sieben in der getrennt gewerteten U23-Klasse Einfuhr. Das Team konnte sich durch starke Führungsarbeit von Janek Heming, Aaron Grosser und für Moritz Stähle im Feld stark behaupten.