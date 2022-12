Dürftige Vorstellung der SVB-„Ersten“

Am Freitag ging der Finaltag des „Großen Preises von Borghorst“ in der Buchenberghalle über die Bühne. In der Gruppe B setzten sich die klassenhöchsten Teams durch, während der SV Burgsteinfurt unter seinen Ansprüchen blieb. Im letzten Spiel wäre es für den Bezirksligisten sogar beinahe noch knüppeldick gekommen.

In der Gruppe B, die von der Papierform als die schwerere einzustufen war, ging es mit einer echten Überraschung los: B-Ligist SV Burgsteinfurt II luchste dem SV Mesum aus der Westfalenliga ein 4:4 ab.

Christopher Müller traf zum 1:0 und 2:2, ehe sich der Favorit auf 4:2 absetzte. Doch die Stemmerter hatten noch zwei Pfeile im Köcher: Erst verwandelte Maurice Hörstker einen Neunmeter, und sieben Sekunden vor der Sirene glich er sogar aus.

Gar nicht smart verlief die Vorstellung der Burgsteinfurter Erstvertretung gegen den Schüttorf 09. Die Niedersachsen demontierten ihren Kontrahenten mit 6:1. Für den SVB sprang nur der Ehrentreffer durch Sam Anyanwu heraus.

Burgsteinfurts „Zwote“ fand Gefallen an der Rolle des Underdogs und schnappte auch gegen die Schüttorfer zwei Mal zu – Andrej Schultheis hieß der Doppeltorschütze. Allerdings konnten das klassentiefste Team der Endrunde diese Form nicht über die 15 Minuten Spielzeit halten, und so gewann der Landesligist aus der Grafschaft Bentheim dank eines starken Schlussspurts doch noch mit 3:2.

Für die erste Mannschaft der Rot-Gelben stand nach einem 2:5 gegen Mesum (Tore: Noah Afiemo, Alexander Hollermann) das vorzeitige Ausscheiden fest. „Dürftig, dürftig. Wir haben keine Lust versprüht, den Jungs fehlte irgendwie die richtige Einstellung. Bei unserem eigenen Turnier am nächsten Wochenende müssen wir uns definitiv besser präsentieren“, wurde Trainer Christoph Klein-Reesink deutlich.

Zum Gruppenfinale standen sich die beiden Steinfurter Formationen Auge in Auge gegenüber. Die Reserve knüpfte an die bisher beeindruckenden Vorstellungen an und lag durch Schultheis, Fabian Villegas Garcia und Müller mit 3:0 vorne, doch Afiemo gelang mit zwei Neunmetern der Anschluss. Zwei Mal Jason Petris und einmal Ricardo da Silva sorgten für den erwarteten 5:3-Sieg des Platzhirschen. „Wir haben in diesem Turnier eine super Leistung gezeigt. Teilweise haben wir sogar über unseren Möglichkeiten gespielt“, strahlte Reserve-Coach Sebastian Lammering.

Platz eins holten sich die 09er, die die Mesumer mit 2:1 in die Schranken wiesen.