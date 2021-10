Echter Thriller in der Soccerworld

Borghorst

Das Spitzenspiel in der 1. Liga NRW hielt, was es versprach. Das Dartteam 16 Steinfurt und die Vikings Münster lieferten sich ein packendes Duell, das am Ende ohne Sieger blieb. Dabei hatten die Hausherren den doppelten Punktgewinn schon auf der Hand.

-mab-