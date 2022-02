Ein halbes Jahr Pause wegen Ailton

Seine schönste Zeit erlebte Andreas Veit (3. v. l., hier 1994 bei Schwarz-Gelb mit Gert Goolkate, l. und Michael Stahlhut) unter Trainer Hans-Dieter Jürgens in Burgsteinfurt und bei Borussia Emsdetten, wo er mit seiner Mannschaft knapp am Aufstieg in die Oberliga scheiterte.

Für Komiker Otto Waalkes war der Libero der einzige Spieler in einer Fußballmannschaft, der lesen konnte. Abgeleitet vom Lateinischen liber, liberi = das Buch. Lesen kann An­dreas Veit mit Sicherheit, doch beruflich sind es eher Zahlen, mit denen der Versicherungsfachwirt zu tun hat. Allerdings kann man auch auf dem Fußballplatz ein Spiel lesen. Das fällt in der Regel in den Aufgabenbereich des Trainers, der dann die richtigen taktischen Entscheidungen treffen muss, wenn‘s mal nicht läuft. Der Libero – man denke nur an die berühmten wie Franz Beckenbauer oder Matthias Sammer – ist oftmals so etwas wie der verlängerte Arm des Coaches. Insofern kam „Veiti“, der seine beste Zeit unter Hans-Dieter Jürgens bei SG Burgsteinfurt und Borussia Emsdetten hatte, in seinen Mannschaften immer eine besondere Rolle zu.