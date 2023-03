„Ein riesen Kompliment an die Jungs“

Einer großen Herausforderung stellten sich am Wochenende die A-Junioren der SGH Steinfurt (Verbandsliga). Innerhalb von 24 Stunden trafen sie auf zwei richtig starke Kontrahenten: Erst am Samstag in eigener Halle auf den Tabellendritten JSG LIT II (20:28), ehe es am Sonntag zum Spitzenreiter JSG Lenzinghausen-Spenge (29:37) ging. „Ich möchte meinen Jungs ein riesen Kompliment machen, wie sie sich trotz vieler personeller Ausfälle und der Doppelbelastung diesen beiden Teams gestellt haben“, zeigte sich Trainerin Ilona Tieck begeistert. Im Heimspiel gegen die LIT-Reserve, die drei Akteure aus dem Oberliga-Kader dabei hatte, blieb die SGH lange in Kontakt mit den Ostwestfalen (15:17, 39.). Dann aber warfen die Hausherren zehn Minuten lang keinen Treffer mehr, was der Rivale gnadenlos bestrafte. Tags darauf in Spenge trafen die Münsterländer auf die stärkste Truppe der Klasse. Tiecks taktische Konzepte griffen weitgehend, aber ganz zu neutralisieren waren die Stärken des Heimteams dennoch nicht. 29 erzielte Tore beim Ligaprimus sprechen aber für die Steinfurter.

