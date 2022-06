Ein Spieltag mit Hochs und Tiefs

Nahezu alle Mannschaften des Tennisclubs GW Burgsteinfurt waren am Wochenende angetreten, um in ihren jeweiligen Ligen um Punkte zu spielen. Siege und Niederlagen wechselten sich dabei ab.

Die Damen (Kreisklasse) um Mannschaftsführerin Mia Kösters kehrten mit einem überzeugenden 5:1 aus Ahaus zurück. Bei den Damen 50 in der Bezirksklasse fiel das Ergebnis komplett andersherum aus: Lediglich das Doppel Maria Bannert/Ilse Möser erzielte den Ehrenpunkt beim 1:5 gegen Warendorf. Die Hobby-Damen hatten mit 1:3 das Nachsehen im Spiel gegen Borghorst.

Die Damen 55 freuten sich, ohne einen einzigen Ball gespielt zu haben: An ihrem Rast-Turniertag sorgte der 5:1-Sieg von RW Bönen gegen Schlusslicht Hörder TC für den Klassenerhalt des TC Grün-Weiß in der Westfalenliga.

Für die Herren 60 war in Werne nichts zu holen: Das Endergebnis lautete dementsprechend 0:6. Genau so erging es den Herren 40 (Kreisklasse) im Heimspiel gegen den Skiclub Nordwest Rheine. Die Herren 30 in der Kreisliga um Mannschaftsführer Jens Hölscher freuten sich hingegen über ihr verdientes 5:1 gegen Gelmer. Jens Vanheiden und die Bezirksliga-Herren erzielten nur einen Punkt bei der 1:8-Niederlage gegen die TG Stadtlohn/Ahaus. Lukas Farwick gewann sein Einzel.

Freude gab es bei den Herren 55 um Mannschaftsführer Christian Steppart: Sie besiegten den TV Jahn Rheine mit 5:1.