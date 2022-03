Endspiel gegen Mettingen

Die Kreisliga-Handballer des TB Burgsteinfurt bleiben dem SC Hörstel mit einem 37:32 (19:15)-Sieg dicht auf den Fersen und haben ihren zweiten Tabellenrang mit 19:5 Punkten gefestigt. Dieser Erfolg war umso wichtiger, da die Tabellenzweiten der Kreisligen am Ende der Spielzeit die Chance zum Aufstieg in die Kreisoberliga, die sogenannte Münsterlandklasse, bekommen.

„Wir haben am Sonntag unser vorletztes Saisonspiel und unser letztes Heimspiel und treffen auf Eintracht Mettingen. Wenn wir das gewinnen, kann uns keiner mehr den zweiten Platz streitig machen“, sagt Trainer Eckhard Rüschhoff, der für diese Partie auf Unterstützung der Fangemeinde hofft. Allerdings steht die Austragung noch auf der Kippe, denn die Coronafälle beim Turnerbund häufen sich.

Beim Spiel in Gronau konnte der Coach selbst nicht anwesend sein, weil er erkrankt war. Niclas Vinhage übernahm auf dem Feld das Coaching und berichtete von einer lange ausgeglichenen Begegnung. „Wir wussten, dass Gronau Spieler aus seiner starken A-Jugend einsetzen konnte. Daher war das ein ganz anderes Kaliber als im Hinspiel“, erklärte Rüschhoff. Die Partie im Vorjahr hatte der TB mit 39:20 klar für sich entschieden. Zudem musste Burgsteinfurt fünf coronabedingte Ausfälle verkraften.

Die Anfangsphase verlief bis zur 20. Spielminute ausgeglichen. Dann konnte sich der Turnerbund erstmalig mit vier Toren absetzen und hielt diesen Spielstand bis zur Pause. Nach dem Gang in die Kabinen blieb die Begegnung weiter ausgeglichen. Burgsteinfurt lag zwar die meiste Zeit vorne, Gronau konnte aber immer wieder ausgleichen (44., 26:26) und ging in der 45. Minute sogar in Führung (27:26). „In den letzten zehn Minuten haben wir die Deckung offensiver umgestellt, wodurch wir Gronaus starken Linkshänder wieder in den Griff bekamen“, ließ sich Rüschhoff berichten.

Dennoch stand der Sieg bis drei Minuten vor dem Ende auf Messers Schneide (56., 32:31 für TB). Erst als Mohammad Al Mahameid und Niclas Vinhage bis auf 34:32 erhöhten, roch es nach einem Sieg. Gronau kam zwar noch einmal ran, doch mit den beiden Treffern von Thore Marin zum 34:32 und 35:32 war der Drops gelutscht. Der Student aus Münster, der eine Spielberechtigung für den TB hat, machte den Sieg klar, Finn-Luca Röll setzte mit dem 37. Treffer noch einen drauf.

Tore für den TB Burgsteinfurt: Röll (9), Amine (8/5), Lange (5/1), Vinhage, Mahameid (je 4), Brumley, Langermann, Marin (je 2), Huser (1).