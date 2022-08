„Endspiel“ zwischen SCN und SGH in Sicht

Steinfurt

Der SC Nordwalde und die Spielgemeinschaft Handball (SGH) Steinfurt haben ihren zweiten beziehungsweise dritten Sieg bei der Kennedy-Trophy eingefahren. Damit könnte es am Sonntag (7. August) in der letzten Partie des traditionsreichen Saisonvorbereitungsturniers zwischen den beiden Mannschaften um die begehrte Silberschale gehen. Im vergangenen Jahr hat übrigens der SC Nordwalde den 1965 zum ersten Mal ausgespielten Wanderpokal vom Verein zur Förderung des Handballsports in Burgsteinfurt gewonnen.

-lem-