FC Galaxy deklassiert Altenrheine, Langenhorster enttäuschen

Galaxy Steinfurt - SC Altenrheine III 7:0 (2:0)

Die „Galaktischen“ hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und führten verdient mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel schlug sich die immer größer werdende Überlegenheit der Gastgeber noch stärker in Zahlen nieder. Besonders freute sich Trainer Ugur Birdir, dass mit Mehmet-Ugur Toylular und Kenan Gökyildiz zwei Einwechselspieler trafen. „Das zeigt mir, dass wir auch einen gute Qualität auf der Bank haben“, so Birdir, der den Verlauf der Partie als sehr fair bezeichnete. Denn weil kein Schiri angesetzt war, einigten sich beide Mannschaften auf jemanden aus dem Publikum, der zu beiderseitigen Zufriedenheit das Spiel leitete. Die Torschützen: 1:0 Eduard Schäfer (16.), 2:0 Mohammed Mallaamine (34.), 3:0 Abdallah Etri (50.), 4:0 Jan Carvalho (65.), 5:0 Kenan Gökyildiz (70.), 6:0 Mehmet-Ugur Toylular (75.) und 7:0 Kenan Gökyildiz (85.)

SpVgg Langenhorst/W. - Borghorster FC III 3:4 (1:2)

Als „sehr enttäuschend“ stufte Trainer Kai Fischer die Niederlage gegen den BFC ein. Trotz zahlreicher Chancen schaffte es die SpVgg nicht, die drei Punkte am Ort zu behalten, Marcel Wenning erzielte das zwischenzeitliche 1:1, Lukas Steinlage per Elfmeter und Kevin Wenning brachten ihr Team nach einem 1:4-Rückstand wieder in Schlagdistanz. Zu mehr sollte es für die Lan­genhorster aber nicht mehr reichen.