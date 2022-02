FC Galaxy holt serbischen Ex-Profi Nemanja Jovanovic

Dem FC Galaxy Steinfurt ist jetzt ein Mittelstürmer mit Erstligaerfahrung ins Netz gegangen. Nemanja Jovanovic kann schon in der Rückrunde für den B-Ligisten auflaufen. In der sportlichen Vita des Serben stehen eine exotische Vereine, und im Europapokal hat der 37-Jährige auch schon gekickt.

Der FC Galaxy Steinfurt ist derzeit der umtriebigste Verein im Fußballkreis Steinfurt. Es vergeht praktisch keine Woche, in der der B-Ligist nicht neue Spieler für die Saison 2022/23 vorstellt. Jetzt präsentieren die „Galaktischen“ sogar einen Kicker, der internationale Erfahrung vorweisen kann: Nemanja Jovanovic, ein 37-jähriger Serbe, der in mehreren Ligen als Profi unterwegs war.

Jovanovic lebt mit seiner Frau Mariana und den beiden gemeinsamen Söhnen seit rund einem Jahr in Greven. Sie arbeitet am dortigen Marienhospital, er bei einem Textilunternehmen. Früher verdiente der Stürmer sein Geld als Profi. Und das nicht nur in seinem Heimatland. Der Balkankicker schoss auch in Rumänien, Usbekistan, Kasachstan und Norwegen seine Tore – immer in den 1. Ligen. 2008 lief Jovanovic sogar im damaligen Uefa-Pokal auf. Mit dem rumänischen Vertreter FC Vaslui kam allerdings schon in Runde eins das Aus gegen Slavia Prag (1:1, 0:0).

„Nemanja ist ein Top-Typ. Unglaublich, wie ruhig der am Ball ist. Du siehst sofort, dass der echt was drauf hat. Und menschlich ist er super bei unseren Jungs angekommen“, schwärmt Vorsitzender Ali Pish Been von dem Neuen. Schon in der Rückrunde soll der Rechtsfuß für den FCG „knipsen“.

17 Spielzeiten als Profi und beinah ebenso viele Clubs weist der fußballerische Lebenslauf des in der serbischen Kleinstadt Negotin aufgewachsenen Fußballers auf. „Mit 14 Jahren bin ich zu Roter Stern Belgrad gegangen und habe da die Jugendabteilung durchlaufen“, erzählt der Mittdreißiger, der auch drei Partien für die U 19 und U 21 seines Heimatlandes absolviert hat. Seine erste Auslandsstation führte Jovanovic nach Rumänen zu Unirea Urziceni. Acht Spielzeiten später folgte der Wechsel nach Zentralasien. „Mein Spielerberater hat mich gefragt, ob ich mir Kasachstan vorstellen könnte. Konnte ich“, erinnert sich der Ex-Profi, der sehr gutes Deutsch spricht und auch noch rumänisch, russisch und englisch in petto hat. „Viele denken, in Kasachstan und Usbekistan gibt es nichts, aber das ist falsch. Die Vereine investieren viel Geld in neue Spieler und neue Stadion. Da tut sich was. Ich bin gespannt, wie es da in zehn Jahren aussieht“, berichtet Jovanovic.

2019 endete die Profi-Laufbahn des 1,90 Meter großen Hünen beim FK Qizilqum in der O’zbekiston Professional Futbol Ligasi, der ersten Liga der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan. In Serbien lief Jovanovic, dessen Marktwert 2010 auf 450 000 Euro taxiert wurde, dann noch kurze Zeit für die Drittligisten FK Dunav Prahavo und FK Kablovi Zajecar auf, ehe es die Familie nach Greven zog.

Den Kontakt zum FC Galaxy stellte dessen Sportleiter Ahmed Ali her. Der erkundigte sich bei Jovanovic, ob dieser nicht Interesse hätte, sich dem Steinfurter B-Ligisten anzuschließen. Und der Serbe hatte. „Ich spiele gerne Fußball, aber an erster Stelle stehen meine Familie und die Arbeit. Auf diesem Niveau lässt sich beides kombinieren“, verrät der Neuzugang, der am liebsten mit der Rückennummer 84 – seinem Geburtsjahrgang – aufläuft. „Mal gucken, vielleicht lässt sich ja organisieren, dass ich die auch bei Galaxy bekomme. Erstmal muss ich aber wieder richtig fit werden, momentan bin ich nur bei 50 Prozent“, freut sich der Nemanja Jovanovic schon auf das nächste Kapitel in seiner langen Fußballhistorie.