FC Galaxy Steinfurt landet Trainercoup

Burgsteinfurt

Der FC Galaxy Steinfurt hat die Nachfolge des am Saisonende auf eigenen Wunsch ausscheidenden Trainers Nelson Venancio geklärt. Dabei landete der B-Ligist einen echten Coup: Ab Sommer steht der ehemalige Regionalligaspieler Ugur Birdir bei den „Galaktischen“ an der Seitenlinie. Geklärt ist auch, wer als spielender Co wirkt.

Von Marc Brenzel