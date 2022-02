FC Galaxy Steinfurt mit Schwankungen

Die Konsolenkicker des FC Galaxy Steinfurt rehabilitierten sich in der ProLeague Championship nach zuletzt schwierigen Wochen. Im Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli kreuzten sich die Wege der beiden Tormaschinen der Liga: Auf der einen Seite Steinfurts Phillip Anzenberger aka „FCG_Cobain“, auf der anderen Seite „ErsGuterPole“. Logischerweise und folgerichtig trafen beide Superstars, und daher trennten sich die beiden Teams mit einem Remis (1:1). Im darauffolgenden Spiel erzielte Cobain einen Hattrick und verhalf seiner Elf zum Sieg gegen den FSV Stadeln (4:1).

In der NGL Premiership geht die Niederlagenserie für den FC Galaxy weiter. Gegen den Ligaprimus aus Verl zeigten die Steinfurter eine ansprechende Leistung. Jedoch reichte eine Unachtsamkeit aus, um das Spiel mit 0:1 zu verlieren.

In der ProLeague One setzte es schon die nächste Niederlage. 70 Minuten lang kontrollierte der FCG das Geschehen, ehe er innerhalb von 15 Minuten drei Gegentreffer kassierte und daher das Match gegen SK Lation mit 1:3 verlor. In der abschließenden Partie gegen PreAssist schien es lange auf ein Remis hinauszulaufen. Mit der letzten Aktion des Spiels köpfte Anzenberger die Galaktischen zum überlebenswichtigen 2:1. Durch den Last-Minute-Erfolg bleiben die E-Sportler aus dem Münsterland in Schlagdistanz zur Champions League. Die nächsten Wochen werden zeigen, wohin die Reise geht.

Aufgrund einer erneuten Niederlage (0:1 gegen den FC Gütersloh) in der NGL Premiership warten die Steinfurter nun schon seit fünf Runden auf einen Sieg. Dank der hervorragenden Hinrunde bleiben die Galaktischen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. Jedoch ist der Vorsprung gänzlich geschmolzen, und der Rückstand auf das Spitzenduo wächst und wächst.

In der VPG erkämpfte sich der FC Galaxy Steinfurt einen Punkt gegen den Tabellenführer La Puissance. Erst in der 90. Minute wurde das Abwehrbollwerk der Steinfurter geknackt. Im Topspiel gegen Carl Zeiss Jena verlor man aufgrund eines individuellen Fehlers mit 0:1. Auch in der VPG sind die Ergebnisse größtenteils negativ. Aber auch in dieser Liga profitiert Steinfurt von der herausragenden Hinrunde. Daher bleiben die Stemmerter zumindest vorerst auf Rang vier.

Im Gegensatz zur ersten Mannschaft liefert die Reserve aktuell gute Ergebnisse. Maßgeblich daran beteiligt ist der Spieler des Monats Dezember und Januar Arbnor Hysenaj aka „Albo­Abi89“. Auf der defensiven Mittelfeldspielerposition überragt er. Er kontrolliert das Geschehen, bestimmt das Spieltempo und sorgt häufig für den entscheidenden Pass. Zudem zeichnet „AlboAbi89“ durch ein hervorragendes Zweikampfverhalten und Stellungsspiel aus. Außerdem ist Abi der einzige Spieler in der Geschichte des FC Galaxy Steinfurt E-Sports, der zwei Mal in Folge den „Spieler-des Monats-Pokal“ sein Eigen nennen darf.