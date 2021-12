Florian Gerke sieht „Luft nach oben“

Als Tabellenfünfter feiern die Bezirksliga-Fußballer des Borghorster FC Weihnachten. Diese Platzierung am Saisonende entspreche auch weitgehend den Vorstellungen, die Trainer Florian Gerke verfolgt. In den ersten 16 Saisonspielen gab es Hochs und Tiefs. Ein Akteur entsprang wie Phönix aus der Asche.

Am Saisonende ist für Florian Gerke Schluss. Dann sprengt er auf eigenen Wunsch hin das beim Borghorster FC so gut harmonierende Trainerduo mit Michael Straube. In den nächsten sechs Monaten soll aber noch einmal richtig was gehen. „Unser Ziel ist es, in der Abschlusstabelle unter die Top Fünf zu kommen“, hat Gerke Heißhunger auf Erfolge entwickelt.