FSV Ochtrup gewinnt erneut

Am ersten Tag des Hallenturniers des SV Burgsteinfurt spielte sich die Reserve des gastgebenden Vereins in den Mittelpunkt. Sie erreichte das Finale, in dem sich allerdings der Titelverteidiger als eine Nummer zu groß erwies.

Das 35. Hallenturnier des SV Burgsteinfurt: Volle Ränge in der Kreissporthalle

Bereits am ersten Tag des 35. Hallenfußballturniers des SVB war das Zuschauerinteresse groß. Die Tribüne in der Kreissporthalle war am Samstag bis auf den letzten Platz besetzt – zumal im Finale mit der Reserve des SV Burgsteinfurt eine Mannschaft des gastgebenden Vereins für viele, vor allem für den eigenen Vorstand, überraschend, das Endspiel gegen Titelverteidiger FSV Ochtrup bestritt.

„Im Heft zum Hallenturnier stand, dass es angesichts der starken Konkurrenz eine Überraschung wäre, wenn wir diesmal weiter als vor drei Jahren kommen würden“, betonte Patrick Klinge, Co-Trainer des SVB II. Seine Mannschaft lieferte dem favorisierten FSV einen sehr emotionalen Kampf, der allerdings in zwei Zwei-Minuten-Strafen gegen Patrick Branquinho (Ballwegschlagen) und Andrej Schultheis (Meckern) gipfelte. Ochtrup gewann glücklich, letztlich aber verdient mit 2:1.

„Es war von vorneherein klar, dass die Halle gegen uns sein wird. Wir haben zurecht gewonnen. Hätten wir unsere vielen Chancen genutzt, wäre der Sieg höher ausgefallen“, meinte Nico Schmerling, Co-Trainer des FSV. „Unterm Strich können wir mit unserem Auftritt zufrieden sein“, war Klinge stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft.

Das erste Halbfinale bestritten der SVB II und Germania Horstmar. Klar mit 3:6 unterlagen die Burgmannstädter. „Das war insgesamt kein guter Hallenfußball von uns heute“, zeigte sich Horstmars Spielertrainer Niklas Melzer trotz des Einzugs in das Halbfinale nicht zufrieden. Das zweite Halbfinale verlor der Borghorster FC II mit 2:5 gegen Ochtrup. „In der Vorrunde haben wir zwei Mal überzeugt und ein Mal Moral bewiesen. Das Halbfinale hat die bessere Mannschaft gewonnen“, kommentierte BFC II-Trainer Nelson Venancio.

Westfalia Leer holte in der Vorrunde einen Sieg (7:2 gegen die SVB-A-Jugend) und ein Remis (1:1 gegen SVB II). „Das ist natürlich zu wenig. Aber Hauptsache, wir können verletzungsfrei in die Rückrunde gehen“, unterstrich Leers Trainer Thomas Overesch. Der SVB III hätte um Haaresbreite das Halbfinale erreicht. 3:0 führte die Drittvertretung, musste sich aber im entscheidenden Spiel dem BFC II mit 3:6 beugen. „Ganz schön bitter. Wir haben uns trotzdem gut verkauft“, betonte Coach Christopher Engbring. Ohne einen Punkt beendeten der FC Galaxy das Turnier. Mehr haben wir auch nicht verdient“, so das Fazit von Galaxy-Co Ladislav Velican.