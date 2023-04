Eingleisige B-Liga könnte zieführend sein

Kreis Steinfurt

In wohl keiner Liga klaffen die Kräfteverhältnisse so weit auseinander wie in der Kreisliga B. Ein, zwei Teams bestimmen in der Regel den Wettbewerb, der von Saison zu Saison langweiliger wird. Eine eingleisige B-Liga könnte Abhilfe schaffen. Darüber wird bereits lose nachgedacht. In einem Nachbarkreis läuft es schon so.

Von Marc Brenzel