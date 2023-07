SV Burgsteinfurt erreicht die zweite Runde

Der SV Burgsteinfurt ist in dem Pokalduell mit dem Skiclub Nordwest Rheine seiner Favoritenrolle gerecht geworden. 4:0 hieß es am Ende für den Bezirksligisten. Bis zum Führungstreffer mussten sich die Gäste aber relativ lange gedulden.

Das erste Tor fiel allerdings erst in der 70. Minute: Innenverteidiger Lars Bode spazierte mit dem Ball am Fuß nahezu ungehindert über das ganze Feld und legte dann auf Neuzugang Max Thüning ab, der mit einem Vollspannschuss erfolgreich war.

Bis dato tat sich der Bezirksligist mit dem Verwerten seiner Chancen schwer. Dustin Reiners und Joshua Olden hatten das 1:0 auf dem Fuß, zudem klärten die Skiclub-Verteidiger nach Versuchen von Alex Dubs und Jan-Hendrik Koers auf der Linie.

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Gäste zunächst nicht mehr so agil. Trainer Christoph Klein-Reesink veränderte die taktische Grundordnung von einem 4-2-3-1 auf ein System mit zwei echten Spitzen. Noah Afiemo kam in die Partie, damit der Bezirksligist im Zentrum präsenter ist. Das machte sich bezahlt, denn „Joker“ Afiemo stach doppelt: Zunächst auf Zuspiel von Sam Anyanwu (79.) und vier Minuten später nach Pass von Dennis Behn. Den Schlussstrich zog Joshua Olden, als er einen an Thüning verursachten Foulelfmeter verwandelte (86.).

„Wir hatten klare Vorteile und mehr Ballbesitz. Uns war klar, dass wenn wir das 1:0 machen, alles einfacher wird – und so ist es auch gekommen“, kommentierte Klein-Reesink.

In der zweiten Runde treffen die Burgsteinfurter auf den Sieger des Duells Portu Rheine – SV Mesum.