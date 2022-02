Galaxy Steinfurt kassiert 0:5-Packung

Keinen guten Eindruck hinterließen die B-Liga-Fußballer von Galaxy Steinfurt im Heimspiel gegen SuS Neuenkirchen IV. Andre Hölscher (6./22.) und ein Eigentor von Fatih Cakmak (15.) lenkten die Partie aus Sicht der Gastgeber schon früh in die komplett falsche Richtung. In Abschnitt zwei erhöhten Marcel Flüthmann (66.) und Noah Hagemeier (82.) für die Gäste. „Unser Matchplan ist total nicht aufgegangen. Wir haben die Räume einfach nicht zubekommen, und der Gegner war gnadenlos effektiv. Neuenkirchen kommt sechs Mal vor unser Tor und trifft fünf Mal. Die Niederlage geht in Ordnung, fällt für meine Begriffe aber um zwei Tore zu hoch aus“, analysierte Galaxy-Trainer Nelson Venancio. Sein Team besaß beim Stand von 0:3 die Chance zum Ehrentreffer, doch Aldo Colalongo scheiterte mit einem Elfmeter.